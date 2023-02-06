В Нижнекамске ко Дню защитника Отечества организовали акцию для участников спецоперации

Нижнекамский волонтерский центр организовал акцию ко Дню защитника Отечества для участников специальной военной операции. В настоящее время в центре принимают «добрые пожелания», которые затем доставят бойцам, сообщила на деловом понедельнике вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«Призываю и вас, уважаемые руководители, поддержать данный проект. Напишите письма, сделайте рисунок вместе с детьми, всей семьей, с друзьями и знакомыми! Поверьте, для ребят особенно сильно важны слова поддержки. Об этом я говорю не понаслышке — когда лично с ними общаешься, получаешь обратную связь. Когда сердце взрослого мужчины согревает детский рисунок и он его бережно хранит у себя в кармане. Он знает, что его точно ждут, и он знает, ради чего он должен вернуться обязательно домой! Быть глубоко любимым кем-то дает невероятную силу. Глубокая любовь к кому-то придает всем мужества», — сказала она.

«Все будем рисовать, Марина Валерьевна!» — заверил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Также продолжается акция «Письмо солдату», в рамках которой воспитанники детских садов, школьники, студенты пишут весточки бойцам. Кроме того, от имени руководства города и района на 23 Февраля призывники ВС РФ и участники СВО получат поздравительные открытки.

Поддержка мобилизованных и членов их семей — это уже неотъемлемая часть жизни, заключила заместитель мэра: «Эта работа не прекращается. В то же время уже сегодня нам необходимо с вами думать о вопросе реабилитации наших парней, когда они вернутся домой, об их адаптации в мирное время. Будет непросто. И это еще одна важная наша общая задача, решение для которой мы должны искать уже сегодня! И, конечно же, искренне верить, что все наши герои вернутся домой живыми и здоровыми!»