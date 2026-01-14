В Нижнекамске открылся новый пункт плетения маскировочных сетей для военнослужащих СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске на базе школы № 9 открылся новый пункт плетения маскировочных сетей. Теперь каждый желающий может прийти и внести свой вклад в общее дело. По данным городских волонтеров, всего в городе работают 10 таких пунктов, расположенных в детских садах, школах и колледжах. Ученики школы № 9 уже приступили к изготовлению первых сетей.

«Способ плетения очень простой, нам все показали на мастер-классе, это легко плетется и легко обучать остальных», – рассказала ученица школы № 9 Алия Ахметова.

Ранее школьники ходили плести сети в другие пункты. По словам руководителя группы волонтеров «Добрые сердца» Ларисы Орловой, школа № 9 откликнулась с удовольствием.

«Морской пехотинец помог нам собрать каркас, школа изъявила желание помогать нашим ребятам», – отметила она.

Учитель физической культуры Эльвира Бутлеровская подчеркнула воспитательную ценность таких занятий. «Это элемент патриотического воспитания. Детям нравится, не надо просить, они сами просятся плести. Они поддерживают и говорят, что может именно наша сеть кому-то спасет жизнь».

Пока старшие школьники плетут сети, младшие собирают комплекты сухих душей и вяжут браслеты выживания. За одно занятие ребята успевают подготовить от 400 до 600 комплектов.

«Сухой душ нужен для солдат, им важно мыться, после сражений они могут быть грязными», – объяснила ученица школы № 9 Элина Рахматуллина.

«Чтобы солдаты могли вешать белье, забираться на скалы, раны завязать для остановки крови», – добавила Миларика Чуйкова, также ученица школы.

В ближайшее время в городе откроется 11-й пункт на базе школы № 29. Волонтеры отмечают, что участие детей в таких проектах помогает поддерживать военнослужащих и одновременно формирует у них чувство ответственности и патриотизма.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

