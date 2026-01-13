От фронта к мирной жизни: в Нижнекамске выстраивают систему поддержки ветеранов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялось выездное совещание по вопросам поддержки участников СВО и реализации проекта «Победа. Возвращение Героев», инициированного депутатом Государственной Думы Айдаром Метшиным. Основной темой обсуждения стали профориентация, переобучение и трудоустройство ветеранов спецоперации, а также создание условий для их полноценной адаптации в мирной жизни.

В совещании приняли участие представители Фонда «Защитники Отечества», центра занятости населения, общественной организации «Боевое братство», администрации города, образовательных учреждений и сами ветераны СВО.

Ключевым стало обсуждение механизмов, которые позволят вернувшимся бойцам получить профессию, пройти переквалификацию или повысить квалификацию и найти работу с учетом состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

Встреча прошла на базе Нижнекамского политехнического колледжа имени Е. Н. Королёва, где уже действует Центр профессиональных компетенций ветеранов СВО. Сейчас стоит задача усовершенствовать его работу и выстроить систему подготовки, переподготовки и профессионального обучения для тех, кто возвращается с фронта.

«Мы рассматриваем создание условий, системы подготовки, переподготовки и профессионального обучения на базе Центра профессиональных компетенций. И это довольно сложный вопрос, поскольку будет масса ограничений, связанных с категорией участников, которые получили ранения, увечья», – отметил депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

Отдельный акцент был сделан на необходимости индивидуального подхода. Участники совещания подчеркнули, что у каждого ветерана – своя жизненная ситуация: кто-то не может или не хочет возвращаться на прежнее место работы, кому-то необходимо сменить профессию, а кому-то – повысить квалификацию. В Нижнекамском районе сегодня 76 участников спецоперации имеют инвалидность различных категорий и не могут работать в прежнем формате.

По словам директора Нижнекамского политехнического колледжа имени Е. Н. Королёва Татьяны Куприяновой, именно Центр профессиональных компетенций должен стать связующим звеном между всеми структурами, задействованными в этой работе.

«Центр профессиональных компетенций должен стать координатором всех ресурсов по подготовке, повышению квалификации, переподготовке и профессиональному обучению, включая все объекты, с которыми будет общаться и решать вопросы», – подчеркнула она.

Для того чтобы система действительно заработала, необходим комплексный подход и взаимодействие всех участников процесса – Фонда «Защитники Отечества», военного комиссариата, председателей СТОС, преподавателей профессионального образования и работодателей.

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина отметила важность раннего информирования вернувшихся бойцов о возможностях поддержки.

«Просим наших председателей СТОС, чтобы они, когда видят, что в их районы возвращаются ребята, обязательно информировали их о том, что на улице Мира, 60 находится Фонд „Защитники Отечества“, куда они должны прийти», – сказала она.

Помимо профориентации и трудоустройства, проект «Победа. Возвращение Героев» включает еще два ключевых направления – обеспечение жильем вернувшихся участников спецоперации и прохождение ими качественной диспансеризации с последующим лечением и реабилитацией.

Итогом обсуждения стало понимание того, что задача не ограничивается поиском рабочих мест. Речь идет о создании устойчивой системы сопровождения ветеранов, которая позволит им не только найти новую профессию, но и вернуться к полноценной, активной жизни в мирных условиях.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.