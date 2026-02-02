В Нижнекамске открылся Центр внутреннего туризма, который станет площадкой для подготовки гидов и развития туристического потенциала города. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, говоря о мерах по развитию внутреннего туризма.

«Для развития, в первую очередь, внутреннего туризма, мы сейчас рассматриваем выделение отдельного специалиста по развитию данного направления – в Центре поддержки предпринимательства», – отметил он. По словам Беляева, к этой работе уже активно подключаются предприниматели, работающие на туристическом рынке.

В частности, на прошлой неделе в городе начал работу центр внутреннего туризма индивидуального предпринимателя Ирины Лебедь. Новое пространство станет не только центром компетенций по подготовке гидов, но и площадкой для сохранения и популяризации истории Нижнекамска.

Как подчеркнул глава района, реализация подобных инициатив позволит «сформировать узнаваемый образ города на туристической карте России». Особую значимость развитие туризма приобретает в 2026 году, когда Нижнекамск отмечает 60-летие со дня основания.

«У нас планируется насыщенная программа культурных, спортивных и фестивальных мероприятий, которая станет дополнительным стимулом для привлечения туристов», – добавил Радмир Беляев.