В Нижнекамске открыли обновленный двор, где прошло детство Метшиных

Фотографии предоставлены пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске при участии главы Нижнекамского района РТ Айдара Метшина состоялось открытие благоустроенного двора домов №27а и 27б на проспекте Вахитова, отремонтированного по республиканской программе «Наш двор». В честь этого жильцы устроили большой праздник. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальник поздравил жильцов дома с этим событием, отметив, что двор объединит очень многих людей — и тех, кто провел здесь детство, и тех, кто поселился здесь уже взрослым. Айдар Метшин также поделился, что в этом дворе прошло и его детство.

«Для меня сегодняшнее событие особенное и личное, наша семья долгие годы жила в доме 27б на проспекте Вахитова. Здесь мы росли, развивались, здесь прошли наши лучшие годы», — рассказал он.

После капитального ремонта территория заметно преобразилась: во дворе дома отремонтированы внутридворовые дороги, обустроены тротуары, пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, упорядочены парковочные места, а для обеспечения безопасности горожан установлены дополнительные опоры освещения. Для детей появились красочные игровые и спортивные зоны.

«Мы не остановимся на том, что уже сейчас сделано, — подчеркнул Айдар Метшин. — В планах капитально отремонтировать фасады и подъезды пяти ближайших домов».

Еще одну новую детскую площадку открыли и в соседнем дворе, объединяющем дома №23 и 25а. Здесь по просьбе маленькой девочки Ралины установили игровой комплекс. Теперь Ралина мечтает о карусели и песочнице, где смогли бы играть дети помладше. Айдар Метшин пообещал в ближайшее время и эту просьбу девочки выполнить.

«Сегодняшние изменения — это только начало. Двор большой, молодежи живет много, надо и дальше благоустраивать эту территорию. В ближайшее время здесь оборудуют песочницу для малышей и установят скамейки», — поделился планами градоначальник.

«В ближайшее время состоится открытие еще нескольких дворовых пространств», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Программа «Наш двор» инициирована Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В этом году в Нижнекамске будут благоустроены 67 дворов. Ремонт должен завершиться к 1 октября. Об этом ранее на городской планерке заявил мэр Нижнекамска.

«Программа имеет важное социальное значение, она охватывает большое количество жителей. В этой работе не должно быть мелочей. — напутствовал он. — Все необходимо выполнить хорошо и качественно, сделав активными участниками процесса самих жителей дворов, их активов, председателей СТОС, старших по домам».