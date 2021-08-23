Ремонт 67 дворовых территорий завершится в Нижнекамске к 1 октября

В Нижнекамском районе реализуется программа «Наш двор» по комплексному благоустройству 67 дворов. Ремонт дворовых территорий должен завершиться к 1 октября. Об этом на городской планерке заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Программа имеет важное социальное значение, она охватывает большое количество жителей. В этой работе не должно быть мелочей. — напутствовал он. — Все необходимо выполнить хорошо и качественно, сделав активными участниками процесса самих жителей дворов, их активов, председателей СТОС, старших по домам».

Метшин отметил, что у Нижнекамска уже есть накопленный опыт в комплексном подходе, который был представлен на республиканском градостроительном совете в Муслюмове. Главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов представил лучшие практики города.

«За последние годы мы наработали хорошую практику синхронизации различных программ, что дает нам возможность комплексно подходить к формированию комфортной среды. Комплексность — это когда на одной территории присутствует максимальное количество программ, которые дополняют друг друга и вызывают так называемый синергетический эффект», — отметил градоначальник.

Так, например, наряду с «Нашим двором» реализуется программа «Безопасный двор» по оснащению видеонаблюдения во дворах, программа по ремонту подъездов, программа «Темные пятна» по освещению дорог к социальным объектам и многие другие.