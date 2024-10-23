В Нижнекамске открыли мемориал в память о военнослужащем

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В нижнекамской гимназии №13 почтили память погибшего участника спецоперации Марата Ахиярова. В свое время боец окончил это образовательное учреждение. В честь военного в гимназии торжественно открыли мемориал, а также присвоили его имя юнармейскому отряду.

Марат Ахияров служил в батальоне «Алга». Погиб в феврале 2023 года, во время боя под Угледаром.

«Он был открытым, добрым парнем, главной опорой в жизни», — заметила его мама Фания Ахиярова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы часто с ним, каждый год, ездили в лес по ягоды. Он очень собирал хорошо, красные, крупные — их было много. Рядом с ним, когда ездила на машине, всегда себя чувствовала очень уверенно, потому что была в безопасности. А какие грядки он делал у меня в огороде! Всем нравились», — продолжила Фания Ахиярова.

Бой под Угледаром длился шесть часов. Марат был ранен в ногу, у него была повреждена артерия. Сослуживец донес его до медпункта, но спасти бойца не удалось, он потерял слишком много крови.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Героев нужно помнить, чтобы наши дети чувствовали дух патриотизма. Чтобы их гибель не зря была. Потому что они, защищая честь нашей Родины, сделали так, чтобы нам лучше жилось», — сказал в своей речи председатель совета ветеранов Управления образования Рашид Галиахметов.

Сегодня же состоялась церемония присвоения имени Марата Ахиярова юнармейскому отряду учебного учреждения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В прошлом году, когда я узнала, что у нас есть такой выпускник, я со своей ученицей писала о нем исследовательскую работу, и мы участвовали в конференции. Мы встречались с его мамой, с сестрой. Мы понимаем, насколько это большое горе — потерять сына, брата. Мы понимаем, что человек, который встал на защиту Родины, настоящий герой», — заявила советник директора по воспитательной работе гимназии №13 Лилия Загрутдинова.

Почтить память погибшего бойца сегодня собрались мама, сестра, представители ветеранских организаций, бойцы СВО, учащиеся и педагоги.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой