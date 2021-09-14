В Нижнекамске после комплексного благоустройства открыты два двора

В Нижнекамске после реконструкции состоялось открытие дворов, расположенных между домами №28 и 30, а также №58 и 64 на проспекте Мира. Благодаря республиканской программе «Наш двор» здесь было выполнено комплексное благоустройство, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Открытие дворовых территорий состоялось при участии мэра Нижнекамска Айдара Метшина и депутата Госдумы России Олега Морозова. Они осмотрели отремонтированные дворы, побеседовали со взрослыми и детьми.

Мэр отметил, что рад тем изменениям, которые происходят во дворах и домах, обеспечивая уют и качество проживания. «Это стало возможным благодаря президентской программе „Наш двор“, в рамках которой мы на протяжении шести лет отремонтируем 100% всех многоквартирных дворов нашего города и района», — отметил Айдар Метшин.

Олег Морозов подчеркнул, что всегда испытывает чувство гордости за Татарстан и за те программы, которые здесь реализуются и направлены на благополучие жителей республики. «Один из примеров — это сегодняшний праздник, открытие двора», — сказал он.

После реконструкции территория во дворе домов №28 и 30 на проспекте Мира заметно преобразилась: на проезжей части уложено сплошное асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и внутриподъездные площадки. Во дворе установлено новое детское игровое оборудование, также завезен песок для детской площадки. Кроме того, установлено четыре новых фонарных столба, 14 скамеек и урн, завезено 15 «КАМАЗов» земли для газонов, забетонированы и обновлены основания двух контейнерных площадок.

Торжественно был открыт и двор между домами №58 и 64 на проспекте Мира, который также благоустроили по республиканской программе «Наш двор».

В прошлом месяце здесь уложили сплошное асфальтобетонное покрытие. Строители также провели ремонт тротуаров, расширили парковочные места. Для юных жильцов установили многофункциональную детскую площадку, забетонировали и обновили основания контейнерных площадок и дополнительно установили площадки для раздельного сбора отходов. Заметную работу выполнила и управляющая компания, установив 20 новых скамеек и восемь урн.

«На сегодняшний день подрядной организацией ООО „Алексеевскдорстрой“ ведутся дорожные работы в 67 дворах: в 48 дворах дорожные работы выполнены на 100%. В девяти дворах уложен нижний слой асфальта. В остальных дворах ведутся подготовительные работы под укладку асфальта. По окончании дорожных работ подрядная организация ООО „Роста ГРУПП“ производит установку детского и спортивного оборудования. В настоящий момент установлено детское и спортивное оборудование в 16 дворах в количестве 120 штук. Ведутся работы в двух дворах. Всего должны установить 404 единицы малых архитектурных форм», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

В прошлом году в рамках республиканской программы «Наш двор» Нижнекамску был выделен лимит в размере 567,5 млн рублей. Выполнено благоустройство в 67 дворах 108 многоквартирных домов.