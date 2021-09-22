Фото взято с официального сайта Нижнекамского муниципального района.

Возле городского музея Нижнекамска открылась скульптурная композиция под названием «Мы знали — город будет!». В церемонии открытия, приуроченной к 55-летию города, приняли участие градоначальник Айдар Метшин, почетные граждане, первостроители и др.

«Данная скульптурная композиция — это благодарная память современного поколения нижнекамцев всем нашим созидателям, творцам, профессионалам, людям, кто своими руками построил солнечный город на Каме. Сегодня нас, современное поколение, объединяет наказ любить, беречь родной город и прославлять его делами, достойными уважения», — отметил во время приветственной речи Метшин.

Памятник посвящен нижнекамцам, которые вложили все свои силы в возведение и развитие города и промышленности. Каждая из девяти фигур, вылитая из бронзы, олицетворяет людей основных профессий, которые были задействованы на строительстве города. Среди них геодезист, сварщик, каменщик, проектировщик, архитектор, механизатор, штукатур-маляр.

Впервые идея создать такую скульптуру прозвучала полтора года назад от самих первостроителей. В основе реальные фотографии начиная с 1957 года. Команда архитекторов во главе с куратором проекта Эмилем Сиразетдиновым и скульптором Артуром Давыдовым тщательно изучила архивные документы, фотографии и книги, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.