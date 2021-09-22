Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с 55-летием города. В своем Instagram он опубликовал праздничное видео, на котором представлена история города химиков — масштабные кадры стройки, лозунги «Принимай, Родина, новый завод!», проспекты и улицы, портреты первостроителей.

«За твои улицы, проспекты и скверы сегодня хочется от имени всех нижнекамцев выразить слова благодарности нашим ветеранам-первостроителям! Спасибо вам за то, что вы подарили нам наш солнечный город на Каме!» — подписал мэр видео.

Специально для ролика была написана песня, в которой рефреном звучат следующие строки:

«Город знает, помнит и сегодня чтит

Тех, кто первыми были всегда,

Тех, кто ехал строить, верить и жить,

для кого Нижнекамск — судьба».

«Дорогие ветераны-первостроители, спасибо вам за наш любимый Нижнекамск!» — говорится в конце ролика.

«Музыку к песне написала Алсу Газизуллина, слова — Райна Ситдыкова. Исполнителями выступили Ралиф Салахиев и Сафия Халиуллина», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Сегодня, в честь дня рождения Нижнекамска, на разных площадках города пройдут торжественные мероприятия. В 10.00 у комплексного музея состоится открытие скульптурной композиции «Мы знали — город будет!». В рамках мероприятия также состоится вручение свидетельств почетным гражданам Нижнекамска.

В 13.00 в Доме народного творчества пройдет творческая встреча с председателем Союза фотографов Татарстана Рамилем Гали и откроется фотовыставка к 55-летию Нижнекамска.

В 18.00 на набережной отгремит праздничный концерт. Поздравить Нижнекамск приедут как известные татарстанские, так и популярные российские исполнители. Перед горожанами выступит татарская кавер-группа MINGAZOV, певицы ANN SU и Айгуль Рахимова, потом на сцену выйдет известный московский дуэт Filatov&Karas.

Кульминацией праздника станет салют над акваторией Камы, которым можно будет полюбоваться в 21.00.