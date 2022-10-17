В Нижнекамске открылась горячая линия для семей мобилизованных

С 17 октября в Нижнекамске начинает работать горячая линия для семей мобилизованных. Эта инициатива должна дополнить уже введенные ранее меры поддержки, сообщил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Звонки на номер 8 (8555) 350-350 будут принимать специалисты городских служб, а также волонтеры. Им можно будет сообщить о том, в какой помощи нуждаются члены семей мобилизованных.

Телефон горячей линии будет работать в будни с 8 до 17 часов. В первую очередь семьи мобилизованных должны узнать, на какую помощь они могут рассчитывать.

«Не все живут в домах, есть ребята, которые были мобилизованы из деревень. Есть семьи, где не успели подключить газ. Где есть такие моменты, необходимо отработать», — отметил Муллин.

Кроме того, глава района перечислил ряд мер, которые предусмотрены для семей мобилизованных. Это освобождение от платы за питание, бесплатное посещение детских садов, кружков и секций дополнительного образования, бесплатный проезд в общественном транспорте и многое другое.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.