В Нижнекамске откроется восемь елочных городков — в парке «Семья», парке чтения и отдыха им. Г. Тукая, парке «Велики», на набережной реки Кама, сквере им. Лемаева и других. Как сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ Ильдар Рамазанов, парки украсят городские елки, иллюминации и ледяные фигуры.

По словам спикера, в этом году будут установлены две сертифицированные горки для катания на тюбингах в парках Семья и Нефтехимиков.

«Приглашаем нижнекамцев насладиться веселым и безопасным катанием, а также, во избежание травматизма, призываем воздержаться от использования самодельных и не сертифицированных скатов», — предупредил выступающий.

На каждом из восьми елочных городков также пройдут торжественные мероприятия. Уже сегодня нижнекамцы и гости города погрузятся в атмосферу предстоящего праздника на свежем воздухе.

«С 17 часов в Центральном городском парке „Семья“ юных жителей города будут ждать интерактивные и игровые программы и конкурсы. А в 18 часов состоится открытие елочного городка. Пройдет праздник с театрализованной программой и концертом для взрослых и детей. Всех приглашаем!» — сказал он.

С 23 декабря по 8 января в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая будет работать Резиденция Деда Мороза, в рамках которой юные жители города смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать стих или спеть песню и получить сладкий приз. Встречи будут приходить в избушке Деда Мороза ежедневно с 15 до 21 часа.

С 24 по 28 декабря в каждой возрастной группе дошкольных учреждений пройдут праздничные утренники. 14 тысяч малышей получат новогодний подарок из рук Деда Мороза.

С 25 по 27 декабря пройдут новогодние утренники, театрализованные представления для учащихся младших классов и дискотеки для старших классов, в которых примут участие более 33 тыс. учащихся.

В микрорайонах для жителей города также пройдут праздничные мероприятия. Всего с 18 по 24 декабря будет организовано 23 уличных праздника в микрорайонах, где для жителей будут проводиться конкурсы, гуляния, торжественно зажгутся дворовые елки.

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Коме того, учреждения социальной сферы реализуют проект «Фестиваль на свежем воздухе», в рамках которого с 3 по 8 января в парках и скверах города, а именно в парках «Семья», «Велики», парке Тукая, сквере Лемаева, запланированы различные форматы мероприятий: музыкально-развлекательные программы, игротеки, зимние забавы, спортивное ориентирование, фестиваль подвижных игр, а также концертные программы от творческих коллективов нашего города. Всего учреждениями в городе и в районе запланировано более 200 мероприятий.

Также на этой неделе в Нижнекамске запустят трамвайный Вагон 118 с дополнительной платформой, оформленной в новогоднем стиле.

«К этому вопросу мы подошли с особым старанием, уверены, что наш праздничный вагон станет настоящей изюминкой праздничного оформления города», — заявил Рамазанов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на республиканскую елку поедет 716 детей участников СВО из Нижнекамска.

Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района