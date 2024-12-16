На республиканскую елку поедет 716 детей участников СВО из Нижнекамска

На республиканскую елку пригласили 716 детей участников спецоперации из Нижнекамска. Мероприятие состоится в Казани в ледовом дворце «Татнефть Арена». Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по социальным вопросам Ильдар Рамазанов.

«Отдельное внимание мы уделим детям участников специальной военной операции. 25 декабря в Казани в ледовом дворце „Татнефть Арена“ состоится традиционная республиканская новогодняя ёлка. От Нижнекамского района на представление приглашено 716 детей участников СВО возрастом от 10 до 17 лет», — доложил спикер.

Главным новогодним детским праздником Нижнекамска станет Ёлка главы Нижнекамского района, которая состоится 21 и 22 декабря. Для детей участников СВО и одарённых детей в ТЮЗе покажут спектакль «Изумрудный город» и подготовят новогодние подарки.