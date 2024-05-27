В Нижнекамске откроется сквер Пушкина и памятник поэту

В рамках празднования 225-летия Александра Сергеевича Пушкина 6 июня на школьном бульваре состоится торжественное открытие памятника поэта и сквера его имени. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник Управления культуры Нижнекамского района РТ Гульназ Арсланова.

«Пространство войдет в концепцию Школьного бульвара. Для гостей и горожан готовится насыщенная программа, которая перенесет нас в эпоху XVIII-XIX веков и окунет в мир творчества, литературы и искусства», — уточнила докладчица.

В программе запланированы живая музыка, бальные танцы, мастер-классы, открытый микрофон, интерактивы.

На минувшей неделе, 24 мая, в парке «Семья» прошел праздник, посвященный Дню славянской письменности. Для детей подготовили мастер-классы по каллиграфии и резьбе по дереву, квест-игры и конкурсы, книжные и инсталляционные выставки, народные хороводы и концертную программу с участием творческих коллективов. В воскресенье, 26 мая, в парке «Велики» состоялась «Велосипедная экскурсия» по изучению истории и объектов города.

Ранее в Нижнекамске раскрыли летнюю программу в парках, включающую автозвук, квесты и фестивали.