Автозвук, квесты, фестивали: в Нижнекамске озвучили летнюю программу в парках

В течение летних месяцев на общественных пространствах Нижнекамска пройдут культурно-спортивные и просветительские мероприятия, развлечения для различных групп населения. Это кинопоказы под открытым небом, ретро-концерты и концерты творческих коллективов, тематические акции и мероприятия в рамках проекта «Хорошо, что есть каникулы». О событиях в парках и скверах в Нижнекамске на деловом понедельнике рассказала начальник Управления культуры Нижнекамского района Гульназ Арсланова.

Ежегодно летний сезон открывается в парках 1 мая. Для нижнекамцев разработана интересная программа мероприятий с организацией театрализованных праздников, мастер-классов, массовых гуляний, концертов, тематических программ, фестивалей, дней семейного отдыха, спортивных и детских праздников. Всего запланировано более 150 мероприятий.

За прошедший май месяц проведено 33 мероприятия. Это цикл акций, конкурсов и концертов, посвящённых Дню победы, Дню Семьи. В парке «Семья» состоялся экологический фестиваль эко-сейшен «Будь природе другом». На девяти площадках более 200 детей участвовали в мастер-классах и интерактивных мероприятиях. Гостем фестиваля стала российская писательница Елена Ульева, педагог с двадцатилетним стажем, сценарист многих телевизионных передач, автор детских энциклопедий.

По словам спикера, одними из популярных событий в парке являются фестивали. На это лето намечены «Табеевский фестиваль», конкурс-фестиваль вокалистов «Поющая волна», фестиваль «Есть такой народ — кряшены!», фестиваль «Нижнекамск — территория семейного счастья», «Добрый Нижнекамск» и Стахеевский фестиваль «Верую».

Из ближайших событий на 3 июня в парке «Велики» запланирован «Фестиваль детства». 4 июня в парке «Семья» пройдет семейный праздник для детей работников «Нижнекамскнефтехима», посвященный Дню защиты детей. А 5 июня детский эколого-биологический центр проведет фестиваль «Поколение ЭКО», приуроченный к всемирному Дню окружающей среды.

В рамках празднования 225-летия Александра Сергеевича Пушкина 6 июня на школьном бульваре состоится торжественное открытие памятника и сквера поэта. Пространство войдет в концепцию Школьного бульвара. Для гостей и горожан готовится насыщенная программа, которая перенесет нас в эпоху 18-19 века и окунет в мир творчества, литературы и искусства.

А в сквере Лемаева уже не первый год работает проект «По главной улице с оркестром». Это фестиваль детских и юношеских ансамблей и оркестров, на котором молодые музыканты могут продемонстрировать свои музыкальные способности, а зрители насладиться живой музыкой.

10 августа в Нижнекамске состоится фестиваль современной народной культуры «Знаковое место».

«Это замечательная возможность погрузиться в тему народного искусства. Программа фестиваля включит мастер-классы художественной направленности, в том числе стиль стрит-арт, театрализованные представления, концертную программу, создание новых арт-объектов для города и ярмарку предпринимателей», — анонсировала докладчица.

Помимо этого, будет проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций семейных отношений. Одним из таких примеров является проект «Семейные выходные».

Также в Нижнекамском районе уделяется внимание поддержке и развитию молодых людей. Управление по делам молодежи для летнего периода подготовили увлекательные квесты «Автодозор», «Велодозор», на территории автовокзала — соревнования по автозвуку, а также семейные мероприятия, направленные на укрепление семьи и популяризацию здорового образа жизни.

Также в парках и скверах пройдут мероприятия, посвященные праздникам: День России — 12 июня; День молодежи — 26 июня; День любви и верности — 8 июля; День государственного флага РФ — 22 августа и День Республики Татарстан — 30 августа.

«В преддверии лета хотим пожелать всем отдыха полного ярких впечатлений, интересных встреч и радостных мгновений», — заключила спикер.