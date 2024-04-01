В Нижнекамске определены даты проведения масштабных городских субботников

Проведение субботников в период санитарного двухмесячника будет проводиться в три этапа: с 10 по 12, с 17 по 19 и с 24 по 26 апреля. Определены даты и для проведения масштабных общегородских субботников — 19 и 26 апреля. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов.

«Надеюсь, что в эти дни к субботникам присоединятся не только организации и предприятия города, но и работники управлений, волонтерские движения, учащиеся средних и высших учебных заведений, неравнодушные граждане», — отметил он.

К уборке города планируют присоединиться порядка 100 предприятий.

«Необходимо произвести уборку на всех закрепленных участках от мусора, очистку газонов от старой листвы, очистку бордюров, сбор смёта и пыли вдоль бордюров, очистку от рекламной продукции с деревьев, ограждений и опор освещения», — отметил он.

Также будут организованы масштабные работы по посадке деревьев и кустарников на придомовых и магистральных территориях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Нижнекамска усилят работу по ликвидации стихийных свалок.