В Нижнекамске ограничат движение по проспекту Мира из-за ремонта дороги

С 3 июня в Нижнекамске частично ограничат движение транспорта из-за начала работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Нижнекамского района.

Будет перекрыт участок по проспекту Мира от проспекта Вахитова до проспекта Строителей, включая кольцо проспекта Мира – проспекта Вахитова. Срок перекрытия – до завершения дорожных работ.

Ранее сообщалось, что почти на неделю ограничат движение на автодороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск с 4+325 по 9+325 км.