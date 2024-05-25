Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске ограничат движение по проспекту Мира из-за ремонта дороги
С 3 июня в Нижнекамске частично ограничат движение транспорта из-за начала работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Нижнекамского района.
Будет перекрыт участок по проспекту Мира от проспекта Вахитова до проспекта Строителей, включая кольцо проспекта Мира – проспекта Вахитова. Срок перекрытия – до завершения дорожных работ.
Ранее сообщалось, что почти на неделю ограничат движение на автодороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск с 4+325 по 9+325 км.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»