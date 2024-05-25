Из-за ремонта дороги почти на неделю ограничат движение на въезде в Нижнекамск

Почти на неделю ограничат движение на автодороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск с 4+325 по 9+325 км – временные неудобства связаны с началом рабом по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Нижнекамского района.

«Водителей просят при движении по участкам, где ведутся работы, соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков», – говорится в сообщении.

Работы будут проводить с 29 мая по 3 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за реконструкции моста через реку Солонку до конца октября частично перекроют движение транспорта по улице Советская в поселке Кадышево.