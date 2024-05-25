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Из-за ремонта дороги почти на неделю ограничат движение на въезде в Нижнекамск
Почти на неделю ограничат движение на автодороге «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск с 4+325 по 9+325 км – временные неудобства связаны с началом рабом по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Нижнекамского района.
«Водителей просят при движении по участкам, где ведутся работы, соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков», – говорится в сообщении.
Работы будут проводить с 29 мая по 3 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казани из-за реконструкции моста через реку Солонку до конца октября частично перекроют движение транспорта по улице Советская в поселке Кадышево.
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