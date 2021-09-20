В Нижнекамске объявлен конкурс на должности заместителей руководителя исполкома

В Нижнекамске объявили о проведении конкурсного отбора в резерв управленческих кадров на должности заместителей руководителя исполкома Нижнекамского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Свободны вакансии первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района (по развитию малого и среднего предпринимательства, инвестициям и ТОСЭР), заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района (по строительству), заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района (по экологии и охране труда) и заместителя руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района (по транспорту и связи).

Соискатели должны обладать высшим образованием и стажем муниципальной службы не менее двух лет или стажем работы по специальности либо направлению подготовки на менее четырех лет.

Заявки и конкурсная документация принимаются до 9 октября в здании Дома Советов. Документы представляются лично, посредством направления по почте или в электронном виде на e-mail: Kadr.nk@tatar.ru. Конкурс назначен на 12 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района РТ Радмир Беляев избран руководителем исполкома Менделеевского муниципального района.

Сегодня на своей странице в социальной сети Instagram Беляев поблагодарил команду Нижнекамского района за слаженную работу. «Спасибо, Нижнекамск, за эти яркие 5 лет совместной работы!!! Спасибо Айдару Раисовичу Метшину за бесценный опыт! Спасибо коллегам и команде! Двигаемся дальше!» — написал он.