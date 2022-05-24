В Нижнекамске объявлен конкурс на должность руководителя Дирекции парков и скверов

Администрация Нижнекамска объявила о начале открытого конкурса на должность руководителя Дирекции парков и скверов. Об этом во «Вконтакте» сообщил глава исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«Мы все любим наши парки и скверы. А в ближайшее время планируем их сделать еще лучше. Такими, чтобы энергия забурлила, чтобы они жили не только в летнее время и по праздникам, а круглый год», — написал руководитель исполкома.

Развивать парковое хозяйство в Нижнекамске планируется в трех направлениях: благоустройство, культурная программа и малый бизнес.

«Если у вас есть интересные предложения, если вы понимаете в каком направлении можно развивать наши зоны отдыха, а может вы сами готовы возглавить будущую дирекцию, готов встретиться с каждым и обсудить. Буду ждать ваши предложения на странице нашего Бюро городских решений, также свои инициативы можете присылать на электронную почту: buro.nk@mail.ru», — сообщил Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начальником административно-технической инспекции Нижнекамска назначен Ильдар Сафиуллин. Мулин поручил новому руководителю контролировать сферу внешнего благоустройства, ремонт и строительство.