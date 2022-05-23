Начальником административно-технической инспекции Нижнекамска назначен Ильдар Сафиуллин

В Нижнекамском районе Татарстана — новое кадровое назначение. С 16 мая начальником административно-технической инспекции стал Ильдар Сафиуллин. Нового руководителя во время делового понедельника представил глава исполкома района Рамиль Муллин.

«Ильдар Харисович свою работу начал в „Нижнекамскшине“, потом работал в структуре МЧС. [Потом] в службе экономической безопасности „ТАИФ-НК“, последнее место работы — пожарно-спасательная часть №93», — рассказал докладчик.

Задачи, которые стоят перед новым руководителем, — контроль в сфере внешнего благоустройства, ремонта и строительства, а также выявление и устранение нарушений в этой сфере.

«Просил бы выстроить эту систему. Я сам из тех, кто выстраивал эту службу в республике, в Казани. Задача, которая стоит перед новым руководителем, — навести порядок в городе. Столько у нас красивых мест, но, к сожалению, они испорчены деятельностью наших уважаемых нижнекамцев и гостей», — добавил Рамиль Муллин.