В Нижнекамске объявили нового руководителя налоговой инспекции

Межрайонную налоговую инспекцию Нижнекамска возглавил Алексей Абакумов. До этого он работал в Казани в различных структурах налоговых органов. О кадровых перестановках на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«Прежний начальник нижнекамской налоговой службы Айдар Байрамов возглавил управление ФНС по Дагестану. Ему пожелаем успехов. Межрайонную инспекцию ФНС №11 по Республике Татарстан возглавил Алексей Леонидович Абакумов. Он имеет большой опыт в налогообложении», — отметил глава района.

Пока Алексей Абакумов будет исполнять обязанности начальника.

«Для нас важна налоговая грамотность. Мы должны двигаться только вперед. И выполнять те задачи, которые ставит республиканская и федеральная власть по обеспечению социальной инфраструктуры денежными средствами», — напутствовал нового начальника Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начальником Управления физической культуры и спорта в Нижнекамске стал Алексей Урезов.