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Начальником Управления физической культуры и спорта в Нижнекамске стал Алексей Урезов
Деловой понедельник в Нижнекамске начался с кадровых назначений. Начальником Управления физической культуры и спорта исполкома Нижнекамского муниципального района РТ стал Алексей Урезов.
«Алексей Владимирович имеет большой опыт работы в сфере спорта, воспитал много чемпионов, в том числе и мирового уровня. Есть авторитет среди тренеров», — рассказал о нем глава района Рамиль Муллин.
Алексей Урезов окончил в 1995 году Волгоградский государственный институт физической культуры. Он работал тренером, затем возглавлял спортивную школу №3, спортивный комплекс «Олимпийский». С 2011 года работал директором спортшколы «Динамо».
«Задача — вовлечение населения в здоровый образ жизни. Также в этом году сдаем много спортивных объектов. Очень важно, чтобы они плавно зашли в инфраструктуру спорта, — поставил задачи Рамиль Муллин. — Вам желаю успехов. Я уверен, у вас все получится».
Также Алексею Уразову предстоит создать эффективную структуру, собрать профессиональную команду единомышленников, наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и негосударственными образованиями по всем направлениям, касающимся спортивной жизни.
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