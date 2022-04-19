В Казани стоимость проезда могут поднять до 36 рублей

Госкомитет РТ по тарифам подготовил постановление, разрешающее транспортным компаниям повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики смогут поднять цену билета до 36 рублей.

Такой тариф предлагается установить для оплаты наличными в автобусах, троллейбусах и трамваях. Сейчас пассажиры платят по 35 рублей.

При безналичной оплате проезда предлагается взимать 31 рубль, вместо 30 рублей.

Самое большое изменение касается транспортных карт. Пока одна поездка по транспортной карте обходится 27 рублей, но документ позволяет поднять стоимость на 4 рубля.

При покупке проездного на 100 поездок пассажиру придется заплатить 2300 рублей. Стоимость одной поездки составит 23 рубля.

Пока это постановление комитета находится в статусе проекта и не утверждено. Оно опубликовано для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Теоретически документ устанавливает предельные максимальные тарифы и перевозчикам не обязательно поднимать стоимость до максимума. Но на практике, Ассоциация автотранспортных предприятий РТ уже давно просит власти республики поднять планку, ссылаясь на растущие расходы.