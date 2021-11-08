news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 ноября 2021  14:02
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске назначен новый руководитель аппарата Совета Нижнекамского района

news_top_970_100

Руководителем аппарата Совета Нижнекамского района РТ назначен Алмаз Гиззатуллин. Нового начальника представил на «деловом понедельнике» и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Алмаз Гиззатуллин родился и вырос в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности Государственная служба и национальная безопасность.

До работы в Совете района Гиззатуллин руководил нижнекамским филиалом № 1 «Коллегии адвокатов РТ».

«Работа в муниципальных органах власти для него понятна. Задача — выстроить хорошую команду в структурах исполнительной власти, администрации и Совета. Желаю успехов», — пожелал Рамиль Муллин.

Алмаз Гиззатуллин сменил на этом посту Артура Сафина, который недавно покинул свой пост в связи со сменой места работы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#нижнекамский район РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное