В Нижнекамске назначен новый руководитель аппарата Совета Нижнекамского района
Руководителем аппарата Совета Нижнекамского района РТ назначен Алмаз Гиззатуллин. Нового начальника представил на «деловом понедельнике» и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Алмаз Гиззатуллин родился и вырос в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности Государственная служба и национальная безопасность.
До работы в Совете района Гиззатуллин руководил нижнекамским филиалом № 1 «Коллегии адвокатов РТ».
«Работа в муниципальных органах власти для него понятна. Задача — выстроить хорошую команду в структурах исполнительной власти, администрации и Совета. Желаю успехов», — пожелал Рамиль Муллин.
Алмаз Гиззатуллин сменил на этом посту Артура Сафина, который недавно покинул свой пост в связи со сменой места работы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».