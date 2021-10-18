Руководитель аппарата совета Нижнекамского района покинул свой пост

В конце прошлой недели Артур Сафин оставил свой пост руководителя аппарата совета Нижнекамского муниципального района. О его уходе сегодня на деловом понедельнике объявил и.о. руководителя исполкома муниципалитета Рамиль Муллин.

«К сожалению, мы не успели поработать вместе. Решение было принято ещё задолго до моего прихода. Но я благодарю Артура Рафисовича за ту работу, которую он проделал. Я думаю, ваша будущая деятельность будет тесно связана с нашей, и благодаря этому мы ближе познакомимся», – выразил уверенность Рамиль Муллин.

Увольнение Сафина связано с его переходом на новую работу, куда именно, пока неизвестно, но есть информация, что он останется в Нижнекамске, сказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе исполкома города.

Артур Сафин в 2017 году пришел в исполком на должность управляющего делами, в 2018 году возглавил аппарат совета района.

«Коллектив поблагодарил Артура Сафина за работу, подарил памятный фотоальбом и пожелал ему новых успехов», – сообщили в пресс-службе.