В Нижнекамске назначен новый глава Управления земельных и имущественных отношений

В Нижнекамске назначен новый начальник Управления земельных и имущественных отношений. Им стал Дамир Зарипов. Кандидатуру на деловом понедельнике представил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Дамир Ильгизович — человек, который знаком с вопросами земельных и имущественных отношений. Он работал в компании, которая занимается вопросами технической подготовки и земельных и имущественных отношений. Поэтому работа для него не новая», — отметил спикер.

Перед новым руководителем Муллин сразу поставил задачи. «В этом году предстоит переоценка кадастровой стоимости и приведение имущественного комплекса в порядок. Поэтому я надеюсь, что Дамир Ильгизович выполнит поставленные перед собой задачи и вольется в коллектив», — сказал руководитель.

Также Рамиль Муллин напомнил, что новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнекамского муниципального района стал Марс Шайхутдинов. Его кандидатура была выбрана на сессии совета Нижнекамского района, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».