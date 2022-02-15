В Нижнекамске назначен новый председатель контрольно-счетной палаты

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнекамского муниципального района стал Марс Шайхутдинов. Кандидатура была выбрана на сессии совета Нижнекамского района.

Заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников рассказал, что стаж государственной и муниципальной гражданской службы Марса Шайхутдинова составляет почти 12 лет, в том числе шесть лет в должности аудитора контрольно-счетной палаты Нижнекамского района. С апреля 2020 года Марс Шайхутдинов занимал должность начальника правового отдела совета Нижнекамского района.

Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на пост председателя контрольно-счетной палаты.

С 2008 года эту должность занимала Марина Юмангулова. В конце прошлого года она по собственному желанию сложила полномочия председателя и переехала в Казань. Исполняла обязанности председателя КСП до 14 февраля аудитор палаты Надежда Патрушева.