В мэрии Нижнекамска проводили двух начальников исполкома

В мэрии Нижнекамска на деловом понедельнике проводили заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по экономическому развитию и проектному управлению Ленара Ахметова и начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина.

«Ленар Ахметович долгое время у нас работал, курировал работы развития транспортной инфраструктуры, вопросы экономики, экологии, сделано очень многое. Несмотря на то, что снег идет, дождь, вы всегда улыбаетесь! Я хочу, чтобы в жизни вы всегда улыбались и в жизни вам сопутствовала удача», — сказал руководитель исполкома Рамиль Муллин.

Градоначальник также отметил, что коллеги уезжают на новые места работы, в том числе в Менделеевск. Ранее главой этого района стал Радмир Беляев, который по август 2021 года занимал пост первого замруководителя Нижнекамского района.

«Конкурировать мы, конечно, не будем, но постараемся быть впереди, вы нас сильно то не обгоняйте! Успехов вам», — сказал Рамиль Муллин.

Добрые пожелания и напутственные слова прозвучали также в адрес начальника Управления образования Рамиля Гиниятуллина, благодаря которому несколько школ Нижнекамска перешли на пятидневку, началось строительство школы и детского сада. Это большие достижения, которых начальник Управления образования достиг менее чем за год нахождения на этом посту.

Рамиль Муллин добавил, что с его назначения на должность руководителя прошло два месяца и для него это время стало непростым — необходимо было сформировать команду, так как часть коллег уехала в Менделеевск.