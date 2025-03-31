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Общество 31 марта 2025 12:48

В Нижнекамске началась работа над проектом реконструкции усадьбы Стахеевых

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В Нижнекамске стартовал проект реконструкции усадьбы Стахеевых, находящейся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил мэр города Рамиль Муллин на деловом понедельнике. Восстановление исторического объекта проходит при поддержке компании «Татнефть», а финансирование проекта планируется привлечь от республиканских властей и меценатов.

Одновременно с этим ведется благоустройство территории возле Красного Ключа. По словам мэра, после масштабной реконструкции речного вокзала предстоит дополнительное озеленение экопарка и развитие прилегающей инфраструктуры. В планах – создание единого комплекса «Красный ключ», который объединит усадьбу Стахеевых, пристань, святой ключ, а также местные образовательные и спортивные объекты.

Рамиль Муллин подчеркнул, что усадьбу планируют превратить в многофункциональное пространство. «Мы хотим видеть это место как музей-бутик с кафе, отелем и музейной экспозицией. Это станет новым туристическим центром и входными воротами города со стороны воды», – пояснил он.

Кроме того, администрация города рассматривает возможность благоустройства площади перед детским садом между храмом и торговым центром. Планируется установка арт-объектов и создание удобного выхода на стахеевскую площадку. Для реализации этих планов потребуется снос ряда старых построек и приведение территории в порядок.

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