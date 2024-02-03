В Нижнекамске на выставке продали три картины, средства направят бойцам СВО

В комплексном музее Нижнекамска открылась выставка-аукцион с картинами местных именитых художников. Таким образом мастера кисти присоединились к благотворительной акции «Подарим тепло героям Нижнекамска» и поддержали земляков-военнослужащих.

Заслуженный художник Татарстана Ильдус Муртазин рассказал «Татар-информу», что в первый день открытия была куплена одна работа за 15 тыс. рублей, на следующий день еще две — по 4 и 6 тыс. рублей.

Эти средства будут направлены на приобретение зимних комплектов для военнослужащих.

«Аукцион будет работать до 10 февраля. В нем участвуют 47 картин, в том числе керамика, деревянная скульптура, расписные тарелки. Люди звонят, интересуются, к некоторым картинам проявляют интерес по несколько человек. Художники искренне рады представившейся возможности помочь нашим землякам», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, благотворительную акцию «Подарим тепло героям Нижнекамска» объявил глава района Рамиль Муллин. Ко Дню защитника Отечества военным из Нижнекамска будут доставлены наборы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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