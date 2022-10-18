В Нижнекамске на вечере Разиля Валеева выступят именитые писатели и артисты Татарстана

Фото: Централизованная библиотечная система города Нижнекамска.

22 октября в Нижнекамске состоится большое литературное событие, посвященное народному поэту Татарстана, лауреату Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая Разилю Валееву. Об этом «Татар-информу» сообщили в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска.

Фото: Централизованная библиотечная система города Нижнекамска.

Событие пройдет при участии главного виновника торжества. «Это будет итоговое завершающее мероприятие. Оно начнется с посещения родной деревни поэта — Ташлык, далее по программе планируется посещение школы „Адымнар“, круглый стол в Центральной библиотеке им. Тукая. Кульминацией станет литературно-музыкальный вечер в Доме народного творчества „Еллар аша сөйләшү / Разговор через года“», — рассказали в библиотеке.

На вечере выступят именитые писатели и артисты Республики Татарстан, среди которых Ркаил Зайдулла, Марсель Галиев, Радиф Гатташ, Вахит Имамов, Газинур Морат, Алмаз Хамзин, Факиль Сафин и другие.

Библиотечная система объявила 2022-й Годом Разиля Валеева, поскольку он является земляком нижнекамцев. 4 января популярному поэту и писателю исполнилось 75 лет. В течение этого года в Нижнекамске проходили научно-практическая конференция, онлайн-акции по творчеству Разиля Валеева, разработка и выпуск рабочей тетради, читательская конференция для студентов по повести Валеева «Хочется жить», литературный десант, круглый стол и многие другие события.

Фото: Централизованная библиотечная система города Нижнекамска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сборник рассказов Разиля Валеева под названием «Старые часы ходят верно» вместе с его книгой «Ядкарь» («Память сердца») были признаны самыми читаемыми в 2021 году, за которые он получил Государственную премию Татарстана имени Габдуллы Тукая.