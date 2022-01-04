Татарскому поэту Разилю Валееву исполнилось 75 лет

Сегодня выдающемуся народному поэту Республики Татарстан, писателю Разилю Валееву исполнилось 75 лет. Об этом напомнили в Полпредстве РТ в РФ, тепло поздравив татарского деятеля искусства.

Напомним, сборник рассказов писателя под названием «Старые часы ходят верно» вместе с его книгой «Ядкарь» («Память сердца) были признаны самыми читаемыми в 2021 году, за которые он получил Государственную премию Татарстана имени Габдуллы Тукая.

«Плохой человек не может быть хорошим поэтом, хорошим писателем. Читая произведения Разиля Валеева, не перестаю убеждаться в этом. Каждая его песня, каждая повесть или пьеса наполнены заботой о судьбе народа, в каждом его произведении — душа народа», — сказал как-то великий татарский певец Ильхам Шакиров.

Сам писатель как-то признался, что с годами он все больше увлекается написанием прозы.

«Стихи должны быть с крыльями! А с годами крыльев уже нет, есть другое — мудрость, жизненный опыт... Это не плохо, это даже прекрасно. Но для прозы. Так что у меня сейчас возраст прозы», — отметил Валеев в одном из интервью.