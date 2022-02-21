Создание образовательного кампуса в Нижнекамске обойдется в 2,5 млрд рублей

Более 2,5 млрд рублей будет направлено на создание научно-образовательного кампуса на базе Нижнекамского химико-технологического института. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В образовательном центре будет действовать несколько центров — инжиниринговый, языковой подготовки, цифровых компетенций и технологического предпринимательства.

«Совместно с компанией „СИБУР Холдинг“ и руководством республики мы смогли донести необходимость создания научно-учебного кампуса до руководства страны. Это серьезный проект. Сегодня дано поручение по созданию нижнекамского образовательного кампуса. Это предполагает строительство нового общежития, ремонт баз», — отметил спикер.

По словам Муллина, новый учебный центр станет стимулом для молодежи: «Они смогут получать образование, не только связанное с нефтехимией и нефтепереработкой, но и другими сегментами рынка, которые сегодня востребованы на нижнекамской площадке», — добавил глава исполкома.

Научно-образовательный кампус привлечет молодежь из Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевска, где также развивается производство, вторичная переработка нефтепродуктов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске будет реконструирован проспект Строителей за 1 млрд рублей.