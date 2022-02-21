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Строительство
21 февраля 2022  09:20
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске за 1 млрд рублей реконструируют проспект Строителей

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В Нижнекамске планируется реконструкция проспекта Строителей, из республиканского бюджета на данные работы будет выделено около 1 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Уже в этом году Президент Татарстана поддержал нас дополнительными средствами, это порядка 1 млрд рублей. Этих денег будет достаточно, чтобы мы смогли полностью сделать реконструкцию проспекта Строителей. Сегодня идет проектирование. Это будет не только дорога, но и внутриквартальные дороги, пешеходная инфраструктура. Есть большая программа по реализации велосипедного движения. Эта работа уже началась, важно создать кольцевое движение, наладить освещение», — отметил спикер.

На приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры Нижнекамска в целом необходимо 13 млрд рублей. «Также есть промплощадки, Камские Поляны, сельские территории. По нашим расчетам, на дороги требуется порядка 25 млрд рублей», — уточнил глава исполкома. 

При этом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ежегодно Нижнекамский район получает из федерального бюджета около 400 млн рублей. Выделяемый из татарстанской казны миллиард станет дополнительной помощью городу.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по «майским» указам Президента России Владимира Путина. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в 2021 году по данному нацпроекту в Татарстане отремонтированы автодороги на сумму более 12 млрд рублей.

#Национальные проекты
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