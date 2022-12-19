На разобщение ушли 42 школьных класса в Нижнекамске

В Нижнекамске на разобщении находятся 42 школьных класса, закрытых школ пока нет, сообщил на деловом понедельнике руководитель Управления образования Айдар Гарифуллин.

Меры коснулись 4 445 учеников (более 13%), на больничном находятся 104 педагога. «По сравнению с прошлым годом у нас идет рост», — отметил докладчик.

На сегодняшний день в образовательных учреждениях усилена термометрия – проводится дважды в день, масочный режим, дезинфицирующих средств в достаточном количестве.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что с началом новогодних мероприятий необходимо провести разобщение учащихся по группам. Большинство событий рекомендуется проводить на улице с максимальной степенью защиты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске врачам выделят дополнительный автотранспорт для выездов на дом.