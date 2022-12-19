В Нижнекамске врачам выделят дополнительный автотранспорт для выездов на дом

Исполком Нижнекамска выделит медикам автотранспорт для обслуживания вызовов на дому. С такой просьбой к властям города обратился руководитель деткой городской больницы, сообщил на деловом понедельнике руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев.

За декабрь в Нижнекамском районе зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев ОРВИ, в том числе у детей – более 1,5 тыс. случаев. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано вдвое меньше заболевших – чуть больше 2 тыс. случаев.

По данным Роспотребнадзора по Республике Татарстане, заболеваемость ОРВИ и гриппа составила 77,7 на 10 тыс. человек, что выше эпидпорога на 82%. Уровень заболеваемости среди всех возрастных групп также превышает эпидемиологические пороги. Зарегистрировано 198 случаев гриппа, в том числе 92% приходится на грипп H1N1.

«Это как раз тот свиной грипп, с которым мы воевали в 2009 году», — отметил спикер.

Сергей Мерясев обратил внимание на людей, которые входят в группу риска. Так, например, сегодня в инфекционной больнице и на дому наблюдается 12 беременных. «По ним ведется ежедневный мониторинг», — отметил докладчик.