В Нижнекамске запущено первое в России производство изделий из микрофибры

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске функционирует первый и пока единственный в России завод полного цикла по производству микрофибры. Сегодня там трудоустроены 277 человек, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

С вводом в эксплуатацию производственного комплекса предприятие стало независимым от китайских поставщиков. Конечным продуктом является большое количество видов изделий для уборки: салфетки, насадки для швабр, ткань в рулонах, полотенца.

«Производственный цикл начинается с самой первой стадии — расплавления гранулята сырья, после которого происходит еще 16 технологических переделов для получения изделий готовых к продаже», — пояснили специалисты.

При выходе на производственную мощность общий объем инвестиций составит 2,8 млрд рублей с созданием 340 новых рабочих мест. Компания является одним из крупнейших резидентов ТОСЭР «Нижнекамск».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах завод гидравлической арматуры увеличил выпуск продукции в три раза.