В Челнах завод гидравлической арматуры увеличил выпуск продукции в три раза

Резидент промпарка «Развитие», предприятие «Камафлекс» из Набережных Челнов, занимается выпуском гидравлической арматуры и компонентов. В условиях экономических санкций завод увеличил выпуск продукции в три раза. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

По словам руководителя компании Александра Сенаторова, сейчас «Камафлекс» производит продукцию, которая ранее завозилась из Китая. В 2018 году приобретено итальянское оборудование, которое позволяет качественно выпускать импортозамещающую продукцию. Директор компании утверждает, что в России нет аналогов данному производству.

«Это специальное оборудование изготавливает гидравлические фитинги для рукавов высокого давления. Они применяются в автомобилестроении, сельхозтехнике», — отметил руководитель компании.

В условиях санкций предприятие не только стабильно развивается, но и увеличило выпуск продукции в три раза. Большую роль в этом сыграло размещение предприятия в республиканском маркетинговом центре Татарстана — агрегаторе со списком товаров, ранее закупаемых за границей, и предложениями по замещению. Регистрация на РМЦ позволяет поставщикам выйти на биржевую площадку импортозамещения России.

«Загрузка станка раньше была 40%, сейчас под 100%. Работы прибавилось, приходят заявки, заказы есть», — рассказал Александр Сенаторов.

«Камафлекс» обеспечивает деталями внутренний рынок, также продукция поставляется в Беларусь.