В Нижнекамске две затопляемые улицы оборудуют ливневками

В этом году при проведении капитального ремонта дорог в Нижнекамске будет обустроена ливневая канализация на улицах Вокзальная и Мира.

«Ежегодно эти улицы затапливает талыми водами. Воде некуда уходить. Сейчас с этих двух участков откачивают воду», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь Нижнекамского района Яна Енькова.

По словам собеседницы агентства, раньше ждали, когда вода просто уйдет. В этом году впервые начали откачку при помощи спецтехники.

«Как пришло тепло, так сразу потекла вода. Сначала ездила одна машина между точками, сейчас уже дополнительную технику привлекают с Водоканала. Моментально возникают лужи», — говорит она.

Администрация рекомендует строить свой маршрут так, чтобы избегать затопляемых участков.

В районе тоже непростая ситуация по половодью. В начале недели в селах Нижние Челны и Красная Кадка большая вода ставила под угрозу подтопления жилые дома сельчан. Сегодня ситуация улучшилась. Однако перед главами сельских поселений района стоит непростая задача по непрерывному контролю и защите территорий, жилых домов от подтопления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что обновленный терапевтический корпус Нижнекамской больницы примет пациентов 1 сентября.