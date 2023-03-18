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Обновленный терапевтический корпус Нижнекамской больницы примет пациентов 1 сентября
Капитальный ремонт в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице планируется завершить к 1 сентября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.
Сегодня на объекте вовсю идут ремонтные работы, на площадке задействованы 110 рабочих разных специальностей. Специалисты приступили к утеплению и облицовке фасада. Обновление медучреждения началось в ноябре 2022 года, на данный момент преодолен экватор.
Все отделочные работы в правом крыле корпуса уже завершаются. Специалисты поменяли окна и двери, выровняли и покрасили стены, поклеили плитку, установили сантехнику, заменили систему вентиляции, заменили два лифта. Следующий этап — установка медицинского оборудования и мебели.
Что касается левого крыла, то здесь полным ходом идёт работа по демонтажу и перепланировке помещений. Рабочие заливают и выравнивают полы, штукатурят стены, прокладывают инженерные коммуникации. Предстоит заменить ещё три лифта. Как и в правом крыле, здесь каждая палата будет оборудована санузлом и душем.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году Нижнекамский район планирует потратить более 745 млн рублей на капитальный ремонт шести медучреждений. Помимо терапевтического корпуса №2 предстоит сделать ремонт в главном корпусе стационара детской городской больницы с перинатальным центром, в Шереметьевской участковой больнице и в фельдшерско-акушерских пунктах в селах Борок и Трудовой.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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