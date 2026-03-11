В Нижнекамске на Майдане провели благотворительное катание на тюбингах для помощи СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске предприниматель Арслан Бусыгин организовал бесплатный прокат на тюбингах, совместив его со сбором гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Мероприятие прошло на Майдане города и собрало как семьи военнослужащих, так и просто неравнодушных жителей.

«Осчастливишь хотя бы одного человека – и день прожит не зря», – говорит Арслан Бусыгин.

Летом предприниматель уже радовал детей участников СВО катанием на катамаранах, а положительные эмоции ребят стали мотивацией для новых добрых инициатив.

«Вместо того чтобы сидеть в торговом центре, можно сделать доброе дело. Добрые дела всегда пойдут на пользу, вам скажут спасибо – это приятно, поэтому делайте добро, оно того стоит», – отметил он.

К зимнему периоду Бусыгин предложил новый формат: бесплатное катание на тюбингах и сбор гуманитарной помощи. Горожане принесли крупы, медикаменты, продукты, спальные мешки, мочалки и другие необходимые вещи.

Все собранное он передал в пункт группы «По зову сердца».

Руководитель пункта Наталья Юркина подчеркнула важность поддержки жителей.

«Люди приходят каждый день, приносят разные вещи первой необходимости – теплые носки, влажные салфетки, консервы. Все это очень важно для скорейшей победы наших бойцов».

Кроме того, волонтеры ведут сбор средств на закупку оптоволокна, чтобы участники СВО могли чаще выходить на связь с родными.

Желающие помочь могут перевести средства с пометкой «благотворительность» или «помощь на СВО». Ближайшая отправка гуманитарной помощи планируется на третью декаду марта.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

