В Нижнекамске на капремонт двух дорог направят почти 682 млн рублей

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На капитальный ремонт двух дорог в Нижнекамске предполагается потратить более 681,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о капремонте участка улицы Корабельная от кольца улица Студенческая — улица Корабельная до кольца улица Вокзальная — улица Корабельная протяженностью 2400 метров и участка улицы Студенческая от проспекта Строителей до улицы Корабельная протяженностью 1228 метров.

Таким образом, общая длина ремонтируемых участков составляет 3628 метров. Работы на улице Корабельная должны обойтись почти в 408 млн рублей, а на улице Студенческая — более чем в 273,8 млн рублей.

Сейчас на проезжей части обеих улиц «наблюдаются продольные и поперечные трещины, разрушение асфальтобетонного покрытия, следы ямочного ремонта, колейность».

Помимо усиления существующей дорожной одежды, подрядчику предстоит обустроить тротуары и велодорожки, заменить дорожные знаки, фонари и светофоры, разбить газоны и обновить автобусные остановки (по четыре на каждой из улиц). На Студенческой исполнителю также придется отремонтировать парковку площадью 840,2 кв. метра.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 10 апреля, подрядчика определят 12 апреля. Исполнитель должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 18 ноября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за 471 млн рублей капитально обновят более 6 километров автодорог.