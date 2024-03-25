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В Татарстане за 471 млн рублей капитально обновят более шести км автодорог
В двух районах Татарстана проведут капитальный ремонт дорог. На эти цели из бюджета республики выделят 471,5 млн рублей, следует из тендеров на портале госзакупок.
Так, обновят участок трассы Базарные Матаки — Чувашское Шапкино (км 10+000 — км 14+150) в Алькеевском районе. Подрядчику предстоит провести ремонт на 4,15 км дороги. Завершить работы стоимостью свыше 351 млн рублей необходимо до 24 октября текущего года.
Оставшиеся средства — более 120 млн рублей — выделены на капремонт дороги Нурлат — Новое Иглайкино. Работы охватят участок км 0+000 — км 2+072 в Нурлатском районе. Завершить обновление подрядчик должен до 23 октября. Объем работ — 1,922 километра.
Заказчиком выступает Главтатдортранс.
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