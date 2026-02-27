В Нижнекамске на фоне ракетной опасности ограничили движение общественного транспорта. Об этом сообщает глава района Радмир Беляев.

«В Нижнекамске может быть слышен сигнал сирен. Прошу сохранять спокойствие – все службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Дети во всех образовательных учреждениях организованно эвакуируются в укрытия под контролем педагогов и служб безопасности. Движение общественного транспорта приостановлено до особого распоряжения», – написал он в Телеграм-канале.

С 12.06 мск на территории республики действует режим «Ракетная опасность». Аналогичный режим ввели в соседней с Татарстаном Чувашии и Самарской области.