news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 февраля 2026 12:08

В Татарстане объявили ракетную опасность

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане впервые ввели режим «Ракетная опасность». Информация об этом появилась 12.06 в официальном приложении МЧС России.

В случае ракетной опасности порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА.

Если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал. При нахождении на улице надо найти ближайшее здание или подземный переход и укрыться в нем. Крайне важно не находиться в прямой видимости беспилотника.

Нельзя распространять фото и видео беспилотников в соцсетях – это может помочь противнику повторить атаку. Материалы лучше передать сотрудникам полиции, а о самих беспилотниках сообщать на номер 112.

#атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026