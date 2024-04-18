В Нижнекамске капитально отремонтируют дома, в которых до этого мерзли жильцы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске стартовал капитальный ремонт жилищного фонда. В городе химиков отремонтируют 97 многоквартирных домов на общую сумму 889 млн рублей. Во дворе дома № 2/18 по улице Кайманова идет работа по утеплению фасада. Последний раз многоэтажный этап красили в 2009 году, а также латали швы.

К сожалению, данные меры не избавили жильцов этого дома от главной проблемы. Люди очень часто жаловались на холод в квартирах. Нынче об этих проблемах собственники должны забыть, так как их дома будут утеплены добротными материалами: минватой — он абсолютно не горючий и пожаробезопасный материал, используют также пенопласт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сначала мы клеим пенопласт, потом дюпилируем. После опять наносим клей, сетку, клей, кварцгрунт, потом –декоративный короед. Позже все грунтуется, а затем идет последний этап покраски», — пояснил замдиректора ООО «Стройсервис» Ильнур Шайдуллин.

Материалы подрядчик закупил полностью, поскольку если чего-нибудь будет не хватать — работа может встать. Сдать объект планируется через два месяца. К слову, аналогично были утеплены годами ранее соседние дома. Теперь жалоб по поводу холода в них нет. На Кайманова, 2/18 также отремонтируют лестничные марши.

По республиканской программе «Наш двор» приведут в порядок и придомовую территорию.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также в жилых домах предусмотрен капремонт по десяти видам работ: ремонт внутридомовых инженерных сетей, горячего и холодного водоснабжения, водообведения и электроснабжения, замена лифтов, ремонт крыш, ремонт и утепление фасадов.

Погода позволила приступить и к ремонту крыш. Кровля дома № 63 по улице Студенческой уже давно нуждалась в замене защитного слоя. Тут работа кипит уже около двух недель. Всего в этом году запланировано отремонтировать более 30 кровель, на эти цели будет затрачено более 197 млн рублей.

«Здесь у нас почти три слоя рулонового ковра, первый слой — это гидроизоляция, полусухая цементная стяжка. И два слоя рулонового ковра. Работа проводится очень оперативно, остаются практически сопутствующие работы. Надеюсь, что в мае они уже будут завершены», — подчеркнута начальник ПТО департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска Светлана Алексеева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также во время капремонта МКД заменят 26 лифтов, у которых истек срок эксплуатации. К работам уже приступили все подрядные организации. В состоянии ремонта сейчас находятся 56 домов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске по проекту «Наш двор» начали срезать асфальт и демонтировать бордюры.