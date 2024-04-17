В Нижнекамске по проекту «Наш двор» начали срезать асфальт и демонтировать бордюры

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В этом году 73 двора в Нижнекамске и районе изменятся благодаря программе «Наш двор». Первой территорией, где специалисты уже приступили к работе, стал дом №10 по проспекту Мира. Сразу несколько подрядных организаций с самого утра приступили к срезке старого асфальта и демонтажу бордюров.

Старое покрытие убирают современной спецтехникой. Ей достаточно пары минут, чтобы с легкостью охватить 10-метровый участок. Образовавшаяся крошка сразу грузится в КАМАЗы и вывозится с территории. Так начинается глобальное изменение дворовой территории.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ремонт двора — событие для местных жителей радостное, говорит старшая по дому Нурия Крылова. Здесь будет и хорошая детская площадка, и уютная территория для взрослых.

«У нас беседка будет, много света. Сзади дома будет дополнительная стоянка. Это тоже хорошо. Людям можно будет уже свободно заезжать», — рассказала Нурия Крылова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Всего в этом году по программе «Наш двор» выделено почти 910 млн рублей. Будут обновлены территории вокруг 110 домов, а общая площадь ремонта составит 157 тыс. квадратных метров.

«В Нижнекамске будет отремонтировано 58 дворов, в селе Большое Афанасово — 2 двора, в Каенлах — тоже два двора, в поселке Красный Ключ — 4 двора и в Камских Полянах — 7 дворов. Кстати, там уже снятие асфальтового покрытия завершено», — говорит директор МУП «ДСЖКХиБ» Ильшат Мубаракшин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Все материалы уже имеются в наличии, так что задержек по ходу работ быть не должно. К работам привлечены и нижнекамские специалисты. Например, мастер дорожного участка Ринат Фатыков.

«Мне приятно, что в нашем городе мы для себя, для своих жителей восстанавливаем двор. Приятно увидеть новые детские площадки, новые тротуары, новые парковочные места, расширение дороги», — отметил мужчина.

Программа «Наш двор» существует с 2020 года. За это время в Татарстане благоустроено 4339 дворов. Каждый проект обсуждает совместно с жителями, учитываются их пожелания. Важно, чтобы детям и взрослым хотелось проводить время во дворе: играть, общаться с соседями, устраивать семейные праздники и мероприятия.