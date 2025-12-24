В Нижнекамске к юбилею города обновят Майдан и проведут фестиваль «Кама-Кама»

На итоговой предновогодней пресс-конференции глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал о подготовке к празднованию 60-летнего юбилея города. По его словам, к этой дате запланирован большой блок торжественных мероприятий, особое внимание в программе уделят ветеранам-первостроителям – тем, кто в свое время приехал строить город практически «в чистое поле», в непростых климатических и бытовых условиях.

«Мы сейчас формируем план мероприятий. Во первых, пройдет большое количество мероприятий, связанных с чествованием наших первостроителей. Мы счастливые люди, что имеем возможность и сегодня пообщаться с теми людьми, кто на самом поезде приехал сюда», – отметил Беляев.

Празднование юбилея планируется провести в конце августа или начале сентября.

Кроме того, Радмир Беляев сообщил о планах по реконструкции площади Майдана, которая станет одной из главных площадок юбилейных мероприятий. Ряд объектов ремонта и строительства также планируется завершить именно к этой датe.

Совместно с крупными предприятиями готовится масштабная праздничная программа, в которую войдет городской фестиваль «Кама-Кама».

«Фестиваль будет привлекать туристов со всей страны и из-за рубежа. Наподобие того, как мы сделали в свое время менделеевскую «Гонку героев»», – сказал глава района.

Также в программу юбилея планируется включить проведение триатлона и фестиваля рок-музыки. Для организации рок-фестиваля предполагается привлечь команду «Нашествие».