В Нижнекамске к летнему сезону обновят лагерь «Камский Артек»

В Центре «Камский Артек» начали частичный ремонт за счёт внебюджетных средств на сумму почти 2 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления по делам молодежи исполкома НМР Фарит Шаяхметов.

Специалисты произведут демонтажные и малярные работы, выполнят устройство плитки стен, потолков и плитки пола, фасадные работы, заменят стеклопакеты, подоконники, откосы и двери, выполнят монтажные работы.

«Работы планируется выполнить к весенне-летнему сезону», — уточнил спикер.

В прошлом году новым активным направлением для Управления по делам молодёжи стала реализация проектов вместе с «мужественными людьми». В этом году на базе лагеря «Камский Артек» запланированы инклюзивные дневные смены для детей с ОВЗ.

«„Камский Артек“ станет местом притяжения молодежи республики в 2024 году, это полная круглогодичная загруженность с разработкой программ для отдыха, досуга и образования молодежи. Также это работа на внебюджетной основе с разработкой программ выходного семейного отдыха для молодых семей в рамках Года Семьи, с учетом льгот для многодетных семей», — сказал Фарит Шаяхметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный корпус НХТИ в Нижнекамске откроется после капремонта в мае.